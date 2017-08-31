Россияне считают рост цен и бедность основными проблемами
31 августа 2017 13:18
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Очередной опрос показал, что россияне считают рост цен самой серьезной проблемой общества.
Опрос проводил «Левада-Центр», передает «Интерфакс».
Среди самых актуальных проблем названы бедность, обнищание большинства населения (45%), рост безработицы и коррупция, взяточничество (по 33%).
Кроме того, экономические и промышленные проблемы волнуют 28% россиян (против 32% в 2015 году).
Среди проблем, которые не дают покоя в обществе, названы отметили кризис морали (15 %), культуры, нравственности, 14% - ухудшение состояния окружающей среды, 13% - рост платности, недоступность образования, по 12% - засилье, произвол чиновников и рост наркомании.
Также в списке самых острых проблем - война на востоке Украины, терроризм, санкции против России и ухудшение межнациональных отношений.
При этом россиян мало беспокоя задержки в выплате зарплат, пенсий, пособий, а также грубость, жестокость работников полиции и ограничение гражданских прав, демократических свобод, собощает "ФедералПресс".
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