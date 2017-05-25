Россияне против анонимности в соцсетях
25 мая 2017 13:18
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Большинство россиян выступает за отказ он никнеймов в соцсетях, показал опрос «Левада-центра». Опрос проводился с 7 по 10 апреля 2017 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ.
Против персонификации в интернете выступают всего 26 % граждан, а 41% полагает, что в интернете и соцсетях лучше выступать под собственным именем. 46 % жителей России знают о возможности третьих лиц получить доступ к их персональным данным через соцсети, однако большинство это не смущает, передают «Известия». 41 % не станет ничего предпринимать в случае утечки информации в интернете.
Социологи поясняют, что люди, которые не понимают, как работает анонимность в интернете, представляют Сеть как место, где царят беззаконие и хаос. Поэтому им спокойнее использовать настоящие имена. По другой версии, люди воспринимают интернет как площадку свободного общения и не понимают, зачем там нужно скрывать свое имя.
Фото pixabay.com.
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