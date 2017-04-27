Россияне поддержали запрет на поездки в Египет
27 апреля 2017 09:58
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Подавляющее большинство россиян — 71% — поддерживают запрет на полеты в Египет, введенный в 2015 году. Эта страна не может обеспечить должных мер безопасности, уверено 65% респондентов.
82% граждан РФ не планируют в ближайшее время поездок в Египет. Такие данные соцопроса «Известиям» предоставил ВЦИОМ. При этом 90% граждан заявили, что в Египте никогда не были. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что подавляющее большинство граждан «не то что в Египте, а вообще нигде не были». При этом рекорд выезда за рубеж был зафиксирован в 2013 году — 18 млн человек.
Минтранс ввел запрет на полеты в Египет для россиян после крушения российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Тогда же на вопрос ВЦИОМ об отношению к запрету 76% респондентов ответили, что поддерживают его, 16% эту меру не поддержали. В этом году количество тех, кто против полетов в Египет, стало чуть меньше — 71%. Больше стало тех, кто против запрета, — таких 20%.
65% россиян уверены, что Египет не способен защитить туристов от террористических атак. И только 18% граждан полагают, что арабское государство сможет принять необходимые меры по обеспечению их безопасности.
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