Россияне назвали США и Украину главными врагами страны
5 июня 2017 12:12
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Граждане России считают главными врагами страны США, Украину и Германию, а союзниками Белоруссию, Китай и Казахстан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, сообщает «Интерфакс».
Белоруссию наиболее близким к России государством сочли 46% опрошенных. Китай назвали дружественной для России страной 39%. Также в число союзников России, по мнению граждан, вошли Казахстан (34%) и Сирия (15%). При этом в 2015 году в аналогичном опросе Сирию назвали дружественной страной только 2% респондентов. Кроме того, в список близких к России государств вошли Индия, Армения, Куба, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.
В свою очередь, по мнению опрошенных, наиболее плохие отношения у России с США (69%), Украиной (50%) и Германией (24%). Также противниками России опрошенные назвали Латвию, Литву, Польшу, Эстонию и Великобританию.
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