Россияне начали верить в стабилизацию экономики
24 апреля 2017 11:54
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Доля россиян, ожидающих в ближайшем будущем стабилизации в экономике страны, значительно возросла, свидетельствуют данные опроса РАНХиГС.
В марте 2017 года 32,4 % россиян признались, что верят в скорейшую стабилизацию экономики, в то время как в 2015 году лишь 24 % респондентов высказывались за подобный исход, а в 2016 – 20 %, передают «Известия» со ссылкой на материалы исследования.
Эксперты также отмечают, что за год доля граждан, ожидающих улучшений ситуации в экономике, выросла с 7,6 до 13,1 %, а количество пессимистов, уверенных, что спад продлится один-два года, сократилось с 42 до 29 %.
Отмечается, что основная причина оптимизма россиян кроется в замедлении инфляции до минимума в 4 % и укрепление курса рубля. Также, по мнению экспертов, сыграло свою роль улучшение бюджетной ситуации в регионах.
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