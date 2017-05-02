Россияне готовы голосовать за Путина
2 мая 2017 09:08
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Владимир Путин остается единственным политиком, которому россияне готовы отдать победу на предстоящих президентских выборах. При высокой явке действующий президент получил бы 48%, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. Его традиционные соперники — лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский — получили бы по 3% (при статистической погрешности опроса 3,4%). Министр обороны Сергей Шойгу и лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный — по 1%.
19% россиян пока "не знают, за кого именно стали бы голосовать". Еще 10% не решили, пойдут ли они на выборы. А 13% точно уверены, что "не станут голосовать", то есть не пойдут на президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года. Таким образом, 42% россиян пока не определились с участием в выборах или с кандидатом, за которого голосовать. "В этих вопросах люди обычно определяются за две недели до голосования, а пока кампания началась только для администрации президента и для партий",— пояснил "Ъ" директор "Левада-центра" Лев Гудков.
Отметим, что в апреле 2015 года неопределившихся среди россиян было всего 25%. За Владимира Путина за три года до выборов были готовы проголосовать 62%, сообщает Коммерсантъ.
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