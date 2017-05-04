Россияне гордятся своей историей и армией
4 мая 2017 09:59
119
Подавляющее большинство граждан, по данным «Левада-центра», испытывают чувство патриотизма.
Россияне по-прежнему гордятся своей страной, сохраняя настрой «посткрымского консенсуса». К таким выводам пришли социологи «Левада-центра» на основании данных опросов общественного мнения. 75% опрошенных гордятся тем, что они россияне. 40% главным достоинством России считают природные богатства и историю, 37% — армию, еще 29% — отечественную культуру.
По итогам наблюдений за несколько лет социологи зафиксировали резкий рост гордости россиян за страну после воссоединения Крыма с Россией: если в 2013 году таких было 53%, то уже в октябре 2014 года — 69% (ответы «определенно да» и «скорее да»). К октябрю 2015 года этот показатель достиг максимума — 71%, после чего стал плавно снижаться, достигнув 68% весной прошлого года и 67% — в апреле 2017 года, сообщают «Известия».
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
354
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
891
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1072
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1286
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2613
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1542
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
957
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
455
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
892
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2131
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3154
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3241
Мероприятия