Я нашел ошибку
Главные новости: 
По данным оперативников, 24-летний подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В Тольятти полицейские задержали молодого человека с пакетом марихуаны
По данным полиции, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Ранее задержанный самарец оказался причастным ещё к одному преступлению - разбойному нападению на магазин
Прием заявок на конкурс будет осуществляться до 20.10.2017.
Вокальный проект «Ты супер!» объявляет о новом кастинге
На мероприятие приглашаются жительницы Самары и Волжского района Самарской области.
В ДК «Победа» пройдет специализированная ярмарка вакансий для женщин
Мероприятие объединит людей с различными формами инвалидности и их сверстников без ограниченных возможностей здоровья, доказывая, что инклюзивные танцы «стирают» все барьеры, имеющиеся в обществе.
В Самаре в ДК «Заря» состоится Региональный Инклюзивный Бал
Главная цель мероприятия - профилактика экстремизма и противодействие распространению идеологии терроризма в молодёжной среде, сохранение памяти о трагических событиях, произошедших в Беслане в 2004 году.
В Самарском Доме молодёжи пройдёт акция «Память. Беслан»
В июле этого года количество платежей, совершенных с помощью мобильных приложений Сбербанк Онлайн, выросло по сравнению с январем более чем на треть и составило свыше 730 тысяч операций в месяц.
Волжане стали чаще оплачивать услуги ЖКХ с помощью мобильных приложений
Первые сентябрьские выходные в Самарской области будут теплыми Осадков не ожидается.
Первые сентябрьские выходные в Самарской области будут теплыми
сегодня  Четверг, 31 августа, 16:37
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/08:
USD 58.73
0.2
EUR 70.2
-0.23
Искать
Новости /  В стране  

Россиянам вернули 9 млрд 200 млн рублей долгов по зарплатам за первое полугодие текущего года

31 августа 2017 11:51
91
Россиянам вернули 9 млрд 200 млн рублей долгов по зарплатам за первое полугодие текущего года По сравнению с 2016 годом количество предприятий-должников снизилось.
По сравнению с 2016 годом количество предприятий-должников снизилось.

Как пишут сегодня "Известия", об этом свидетельствуют результаты проверок Роструда. В ведомстве отметил, что по сравнению с 2016 годом количество предприятий-должников снизилось, и они стали более ответственно подходить к вопросам, связанным со своевременной выплатой заработной платы.

Как полагают в ведомстве, на выплатах сказались изменения в законодательстве, ужесточающие ответственность работодателей за задержку зарплаты.

В частности, теперь работодатель обязан выплачивать её не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. А штрафы за невыплату увеличились.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
713
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
537
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7346
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1521
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
6037
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1923
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
667
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2316
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2120
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1759
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1922
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6147
Весь список

Мероприятия
На Грушинской поляне пройдет конкурс «Лучший по профессии среди работников лесного хозяйства»
В Самарской областной библиотеке стартует акция «Виват, студент! Виват библиотека!»
В Самаре прошла пресс-конференция «Как самарцам пережить сезон энтеровирусных инфекций»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Крутых Ключах сгорела вместе с книгами одна из трёх уличных библиотек

863

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

594

На проспекте Кирова в Самаре сгорел автомобиль

544
за неделю

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

6880

Самарцы наблюдали, как на улице Молодогвардейской мужчина на поводке выгуливал тигра

3141

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

2104
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда