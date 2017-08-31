Россиянам вернули 9 млрд 200 млн рублей долгов по зарплатам за первое полугодие текущего года
31 августа 2017 11:51
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Как пишут сегодня "Известия", об этом свидетельствуют результаты проверок Роструда. В ведомстве отметил, что по сравнению с 2016 годом количество предприятий-должников снизилось, и они стали более ответственно подходить к вопросам, связанным со своевременной выплатой заработной платы.
Как полагают в ведомстве, на выплатах сказались изменения в законодательстве, ужесточающие ответственность работодателей за задержку зарплаты.
В частности, теперь работодатель обязан выплачивать её не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. А штрафы за невыплату увеличились.
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