Россиянам рекомендуют воздержаться от массовых мероприятий в Великобритании
26 мая 2017 09:10
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МИД России рекомендует россиянам воздержаться от участия в массовых мероприятиях в Великобритании в связи с высоким уровнем террористической угрозы. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Британские клиники переведены в "режим ожидания" на случай теракта. Сотрудникам приёмных отделений даны указания подготовиться к последствиям "возможной террористической атаки". Персонал попросили провести ревизию запасов крови для переливания, а также провести проверку оборудования.
Британская полиция переведена на усиленный режим работы из-за теракта на стадионе в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, передает Радио Маяк.
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