Я нашел ошибку
Главные новости: 
Еще 30 иностранцев из Самарской области отправили на Родину
Еще 30 иностранцев из Самарской области отправили на Родину
Самарские спортсмены завоевали две медали XXIX Всемирной летней Универсиады В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны.
Самарские спортсмены завоевали две медали XXIX Всемирной летней Универсиады
Сбербанк открыл в Самаре два офиса новых форматов
Сбербанк открыл в Самаре два офиса новых форматов
Тольяттинца задержали за мошенничество в сфере страхования Также мужчину обвиняют в ложном доносе.
Тольяттинца задержали за мошенничество в сфере страхования
В Автозаводском районе Тольятти горел автомобиль
В Автозаводском районе Тольятти горел автомобиль
В Ульяновске пенсионерка умерла после отказа в госпитализации
В Ульяновске пенсионерка умерла после отказа в госпитализации
Россиянам рекомендуют оформлять визы в США за 3-4 месяца до поездки
Россиянам рекомендуют оформлять визы в США за 3-4 месяца до поездки
Это решение способно ударить по всей системе взносов в школьные кассы.
Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными
сегодня  Вторник, 22 августа, 09:54
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/08:
USD 59.14
-0.22
EUR 69.43
-0.29
Искать
Новости /  В стране  

Россиянам рекомендуют оформлять визы в США за 3-4 месяца до поездки

22 августа 2017 09:05
63
Россиянам рекомендуют оформлять визы в США за 3-4 месяца до поездки
Визовые ограничения США ударят в большей степени по самостоятельным путешественникам.

Ассоциация туроператоров России на фоне визовых ограничений США рекомендует россиянам начинать процедуру оформления визы в эту страну за 3-4 месяца до поездки. Опрошенные АТОР эксперты указывают, что визовые ограничения США ударят в большей степени по самостоятельным путешественникам.

Американское посольство в Москве ранее сообщило, что с 23 августа из-за сокращения числа сотрудников дипмиссии приостанавливается выдача неиммиграционных виз по всей России.

С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. на такой шаг американская сторона пошла в связи с ранее озвученными мерами России по сокращению численности сотрудников дипмиссии США в нашей стране, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
402
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7189
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1411
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5521
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1838
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2913
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
577
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2247
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2039
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1674
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1843
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5728
Весь список

Мероприятия
Миротворческая бригада ЦВО, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге для проверки боеготовности
С 21 августа офтальмологи больницы Ерошевского будут принимать пациентов в микрорайоне Крутые Ключи
В Самаре откроется выставка-гербарий
Весь список
Популярное
за сегодня

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1365

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

615

Гособвинение запросило для убийц жены полицейского из Отрадного 56 лет лишения свободы на четверых

206
за неделю

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2369

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

2121

На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором

2053
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда