Россиянам рекомендуют оформлять визы в США за 3-4 месяца до поездки
22 августа 2017 09:05
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Ассоциация туроператоров России на фоне визовых ограничений США рекомендует россиянам начинать процедуру оформления визы в эту страну за 3-4 месяца до поездки. Опрошенные АТОР эксперты указывают, что визовые ограничения США ударят в большей степени по самостоятельным путешественникам.
Американское посольство в Москве ранее сообщило, что с 23 августа из-за сокращения числа сотрудников дипмиссии приостанавливается выдача неиммиграционных виз по всей России.
С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. на такой шаг американская сторона пошла в связи с ранее озвученными мерами России по сокращению численности сотрудников дипмиссии США в нашей стране, передает Радио Маяк.
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