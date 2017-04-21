Россиян переведут на электронные трудовые книжки
21 апреля 2017 11:25
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Социальный блок правительства готовит «плавный» перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, соответствующие предложения будут готовы в 2017 году. Об этом вице-премьер Ольга Голодец сообщила журналистам, передает «Интерфакс».
Вице-премьер добавила, что правительство даст возможность «ходить» двум документам» [электронным и обычным трудовым книжкам], так как не вся страна готова переходить на электронную версию.
«Мы ввели систему дистанционного труда, сегодня это записано и предусмотрено Трудовым кодексом и теперь в развитие этой системы мы должны сделать электронный документооборот в трудовом праве», — уточнила Голодец.
По ее словам, инициативу поддерживают работодатели и представители работников — профсоюзы.
Ранее, 18 апреля, Роструд поддержал инициативу перехода на электронные книжки, однако, по словам главы службы Всеволода Вуколова, переход должен быть добровольным, что позволит снизить объемы бумажной пересылки документов. Кроме того, Минтруд 18 апреля заявил о том, что рассмотрит этот вопрос. В ведомстве отметили, что важно учитывать интересы не только работодателей, но и работников, в первую очередь с точки зрения защиты их трудовых прав.
Глава Сбербанка Герман Греф 18 апреля также заявил, что традиционная система трудовых книжек приносит неудобства как работодателям и гражданам, так и пенсионному фонду. Греф отметил, что на их заполнение уходит много времени, что вызывает большие бюрократические сложности, пишет РБК.
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