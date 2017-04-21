Я нашел ошибку
Главные новости: 
Суд разрешил провести в Самаре протестный марш
Суд разрешил провести в Самаре протестный марш
В Самаре подведены итоги первых межрегиональных соревнований профмастерства «Т Плюс» среди персонала тепловых сетей
В Самаре подведены итоги первых межрегиональных соревнований профмастерства «Т Плюс» среди персонала тепловых сетей
В Кинеле сотрудники молодой человек рубил топором кабель, чтобы потом сдать его в металлолом
В Кинеле сотрудники молодой человек рубил топором кабель, чтобы потом сдать его в металлолом
В Самаре пройдет семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС
В Самаре пройдет семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС
В ТРК Мега-Сити в Самаре нашли торговцев контрафактом
В ТРК Мега-Сити в Самаре нашли торговцев контрафактом
Самарцам помогут в регистрации на Едином портале государственных услуг
Самарцам помогут в регистрации на Едином портале государственных услуг
В Чапаевске тушили пожар на 80 кв. метра
В Чапаевске тушили пожар на 80 кв. метрах
Задержанного в Самаре предполагаемого украинского шпиона депортировали в Донецкую область
Задержанного в Самаре предполагаемого украинского шпиона депортировали в Донецкую область
сегодня  Пятница, 21 апреля, 13:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/04:
USD 56.42
0.24
EUR 60.61
0.35
Искать
Новости /  В стране  

Россиян переведут на электронные трудовые книжки

21 апреля 2017 11:25
118
Россиян переведут на электронные трудовые книжки
Инициативу поддерживают работодатели и представители работников — профсоюзы.

Социальный блок правительства готовит «плавный» перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, соответствующие предложения будут готовы в 2017 году. Об этом вице-премьер Ольга Голодец сообщила журналистам, передает «Интерфакс».

Вице-премьер добавила, что правительство даст возможность «ходить» двум документам» [электронным и обычным трудовым книжкам], так как не вся страна готова переходить на электронную версию.

«Мы ввели систему дистанционного труда, сегодня это записано и предусмотрено Трудовым кодексом и теперь в развитие этой системы мы должны сделать электронный документооборот в трудовом праве», — уточнила Голодец.

По ее словам, инициативу поддерживают работодатели и представители работников — профсоюзы.

Ранее, 18 апреля, Роструд поддержал инициативу перехода на электронные книжки, однако, по словам главы службы Всеволода Вуколова, переход должен быть добровольным, что позволит снизить объемы бумажной пересылки документов. Кроме того, Минтруд 18 апреля заявил о том, что рассмотрит этот вопрос. В ведомстве отметили, что важно учитывать интересы не только работодателей, но и работников, в первую очередь с точки зрения защиты их трудовых прав.

Глава Сбербанка Герман Греф 18 апреля также заявил, что традиционная система трудовых книжек приносит неудобства как работодателям и гражданам, так и пенсионному фонду. Греф отметил, что на их заполнение уходит много времени, что вызывает большие бюрократические сложности, пишет РБК.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
478
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
806
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1029
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2410
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1409
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6153
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
286
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
779
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1988
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3019
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3087
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12040
Весь список

Мероприятия
Молодежь Самары наведет порядок в парке Победы
В Самаре пройдет театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В центре Самары ограничат движение в связи с проведением праздничного мероприятия «Поработал – отдохни!»
Весь список
Популярное
за сегодня

На ул. Зои Космодемьянской в Самаре горели домашние вещи

423

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

420

В Самаре проводят инновационные операции по восстановлению сердечного ритма

296
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

9459

Пресс-секретарь губернатора Николая Меркушкина прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке губернатора

4350

Путин: Оборот госнаград на чёрном рынке — абсолютно неприемлемое явление

3687
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Ардабьев Эдуард Викторович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда