Россия временно приостановит поставки говядины из Минской области

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Россельхознадзор с 6 февраля вводит временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области Белоруссии, заподозрив их в реэкспорте из Украины, сообщила пресс-секретарь российского ведомства Юлия Мелано.Ранее Россельхознадзор уже сообщал, что сомневается в истинности белорусского происхождения продукции, отгружаемой предприятием СООО "Георгий и сыновья" (Минская область). В этой связи Россельхознадзор обратился в департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии с предложением организовать посещение указанного предприятия. Однако департамент сообщил об отказе в посещении этого предприятия и изменении статуса в реестре предприятий Таможенного союза с "Без ограничений" на "Временно ограничено", передает Радио Маяк.