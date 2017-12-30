Россия снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки
30 декабря 2017 10:41
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Россельхознадзор с 30 декабря снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки в обмен на гарантии безопасности.
При этом Россия будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из Шри-Ланки, сообщают «Известия».
Временное ограничение было введено Россельхознадзором 18 декабря, когда в партии чая были обнаружены личинки вредоносного капрового жука.
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