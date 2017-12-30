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Новости /  В стране  

Россия снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки

30 декабря 2017 10:41
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Россия снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки Над партиями чая будет вестись усиленный контроль.
Над партиями чая будет вестись усиленный контроль.

Россельхознадзор с 30 декабря снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки в обмен на гарантии безопасности.

При этом Россия будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из Шри-Ланки, сообщают «Известия».

Временное ограничение было введено Россельхознадзором 18 декабря, когда в партии чая были обнаружены личинки вредоносного капрового жука.
 
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