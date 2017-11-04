Россия сегодня отмечает День народного единства
4 ноября 2017 10:05
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Россия в субботу 4 октября отмечает День народного единства - один из самых молодых государственных праздников. Он отмечается с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Исторически праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке и символизирует сплочение народа и его способность объединиться в трудные периоды.
В различных городах России в этот день пройдут праздничные митинги и демонстрации, концерты, исторические реконструкции и театральные представления. Одним из центральных событий станет праздничный митинг-концерт "Россия объединяет", сообщает ТАСС.
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