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Россия передала Таджикистану безвозмездно партию тяжелого вооружения

19 декабря 2017 15:59
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В Таджикистане находится одна из крупнейших российских военных баз за рубежом — 201-я военная база (бывшая 201-я мотострелковая дивизия).
Минобороны России безвозмездно передало военному ведомству Таджикистана партию стрелкового, артиллерийского, бронетанкового вооружения, средств ПВО, а также тылового, медицинского и топографического оборудования. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Как уточняет военное ведомство, таджикская армия получила три танка Т-72Б1, девять бронетранспортеров БТР-80, БТР-70 и БМП-2, три гаубицы Д-30, три зенитные установки 23М1, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Церемония передачи прошла в столице Таджикистана Душанбе. Поставка вооружения состоялась в рамках выполнения программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, подписанной президентами Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном.

«Поставленное вооружение и имущество значительно укрепит оборонный потенциал армии Таджикистана и позволит расширить ее возможности по борьбе с террористической угрозой», — говорится в сообщении.

Всего за 2017 год Россия передала Таджикистану вооружений, военного оборудования и имущества на сумму $122 млн.

Присутствовавший на церемонии командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин подчеркнул, что после разгрома российскими ВКС боевиков «Исламского государства» в Сирии (ИГ, запрещена в России) группировка наращивает свое присутствие в соседнем Афганистане. «Перед нами стоит общая задача по защите наших рубежей, обеспечению коллективной безопасности в регионе — убежден, мы ее выполним», — добавил он.

О том, что в 2017 году Россия начнет поставки Таджикистану военной авиатехники, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил в ноябре 2016 года.

В Таджикистане находится одна из крупнейших российских военных баз за рубежом — 201-я военная база (бывшая 201-я мотострелковая дивизия).

Российская армия будет находиться в стране до 2042 года по соглашению с Душанбе. На базе несут службу около 7,5 тыс. российских военнослужащих. В октябре 2015 года база была усилена ударными и транспортными вертолетами. В 2017 году на ней появился дивизион РСЗО «Ураган». Также там была начата подготовка по созданию отряда беспилотников.

С 1992 по 2005 год охрану таджико-афганской границы несли российские пограничники. Сейчас на границе с Афганистаном работают российские военные специалисты, которые обучают таджикских коллег.


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