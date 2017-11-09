Россия не будет спешить с расширением поставок томатов из Турции
9 ноября 2017 09:01
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Россия не будет спешить с расширением поставок томатов из Турции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. При этом он отметил, что через 3-4 года Россия на 95% закроет дефицит по томатам и будет ограничивать их импорт.
Напомним, правительство России разрешило с 1 ноября поставки томатов из Турции в объёме 50 тысяч тонн, передает Радио Маяк.
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