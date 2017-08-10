Россия намерена развивать многоплановое сотрудничество с Таиландом
10 августа 2017 10:08
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Москва заинтересована развивать самое широкое многоплановое сотрудничество с Бангкоком, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим таиландским коллегой Доном Прамудвинаи.
Лавров заметил, что Королевство Таиланд является старейшим партнером России по ЮВА, пишут Известия. В 2017 году Москва и Бангкок отмечают 120 лет со дня начала дипломатических отношений.
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