Россия начала готовить контрмеры против американских санкций
23 августа 2017 09:18
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Министерство иностранных дел России начало прорабатывать ответных меры на новые американские санкции, которые были введены 22 августа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон «наступил на грабли» прошлой администрации, это уже четвертый подобный случай с момента прихода в Белый дом новой команды, сообщают "Известия".
«Заданный еще администрацией Барака Обамы «тренд» на последовательный развал двусторонних отношений продолжен», — отметил Рябков.
Замглавы МИД отметил, что на фоне таких мер рассуждения официальных лиц США о желании стабилизировать отношения с Москвой звучат крайне неубедительно. При этом Россия всегда выступала и будет выступать за урегулирование разногласий путем диалога, для страны «язык санкций неприемлем».
Рябков также выразил надежду, что рано или поздно «голос разума возобладает».
«Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер», — отметил замглавы МИД РФ.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что новые санкции США против россиян не должны остаться без ответа, действия Вашингтона незаконны, как и другие односторонние ограничения Белого дома. Также акция протеста из-за санкций прошла у посольства США в Москве.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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