Я нашел ошибку
Главные новости: 
У тольяттинского алиментщика арестовали автомобиль ГАЗ
У тольяттинского алиментщика арестовали автомобиль ГАЗ
Военная делегация из Узбекистана прибыла в Самарскую область
Военная делегация из Узбекистана прибыла в Самарскую область
В ДТП в Волжском районе под колесами фуры MAN погиб молодой пешеход Он шел по краю проезжей части.
В ДТП в Волжском районе под колесами фуры MAN погиб молодой пешеход
Управляющим компаниям удалось в суде переложить на город ответственность за большую часть прилегающих территорий
Управляющим компаниям удалось в суде переложить на город ответственность за большую часть прилегающих территорий
На пр. Карла Маркса в Самаре сгорели два гаража
На пр. Карла Маркса в Самаре сгорели два гаража
В сквере имени Дмитрия Устинова в Самаре началось устройство плиточного покрытия
В сквере имени Дмитрия Устинова в Самаре началось устройство плиточного покрытия
Жители Поволжья стали чаще брать ипотечные кредиты
Жители Поволжья стали чаще брать ипотечные кредиты
Около 5 тысяч пилотов в России могут лишиться лицензии
Около 5 тысяч пилотов в России могут лишиться лицензии
сегодня  Среда, 23 августа, 12:50
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/08:
USD 59.04
-0.1
EUR 69.59
0.16
Искать
Новости /  В стране  

Россия начала готовить контрмеры против американских санкций

23 августа 2017 09:18
82
Россия начала готовить контрмеры против американских санкций
Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Министерство иностранных дел России начало прорабатывать ответных меры на новые американские санкции, которые были введены 22 августа, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон «наступил на грабли» прошлой администрации, это уже четвертый подобный случай с момента прихода в Белый дом новой команды, сообщают "Известия".

«Заданный еще администрацией Барака Обамы «тренд» на последовательный развал двусторонних отношений продолжен», — отметил Рябков.

Замглавы МИД отметил, что на фоне таких мер рассуждения официальных лиц США о желании стабилизировать отношения с Москвой звучат крайне неубедительно. При этом Россия всегда выступала и будет выступать за урегулирование разногласий путем диалога, для страны «язык санкций неприемлем».

Рябков также выразил надежду, что рано или поздно «голос разума возобладает».

«Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер», — отметил замглавы МИД РФ.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что новые санкции США против россиян не должны остаться без ответа, действия Вашингтона незаконны, как и другие односторонние ограничения Белого дома. Также акция протеста из-за санкций прошла у посольства США в Москве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
410
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7205
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1425
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5587
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1845
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2932
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
585
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2254
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2044
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1684
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1852
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5789
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится турнир по баскетболу 3х3 Samara Open
В УФСИН Самарской области торжественно отметили День Государственного флага РФ
В Самарской области прошел спортивный праздник - 38-ой фестиваль сотрудников УИС
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на Даче со слонами покажут променад-спектакль "ДАЧА"

413

За 7 месяцев в Самарской области на водителей автобусов заведено 22098 дел об административных правонарушениях

246

Самарский политех проводит интерактивное научно-популярное мероприятие - "Парк науки"

150
за неделю

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2395

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

2241

Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни

1925
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда