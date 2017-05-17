Российскую молодежь трудоустроят подальше от экстремизма
17 мая 2017 14:01
5
Бюро высшего совета «Единой России» (ВС ЕР) приняло решение сформировать «системное законодательство» по государственной молодежной политике. На заседании партийцы пришли к выводу о необходимости «защитить российскую молодежь от влияния экстремистских групп». Об этом «Известиям» рассказал собеседник в руководстве партии, информацию подтвердили и сами участники заседания. Кроме того, было принято решение подключить к проектной работе партии членов движения «Молодая гвардия» (МГЕР).
В России до сих пор нет закона о государственной молодежной политике. Собеседник в ЕР заявил «Известиям», что по итогам заседания бюро высшего совета партии было решено внести свои предложения к законопроекту о молодежной политике.
— Члены партии обеспокоены возможным влиянием на молодых россиян экстремистских групп, призывающих к антиконституционным деяниям. Для нас важно решить этот вопрос системно, чтобы будущее России формировалось в безопасной высокоинтеллектуальной и культурной среде, — пояснил собеседник «Известий».
Партия должна разработать ряд мер, которые способствовали бы трудоустройству молодых специалистов, рассказал «Известиям» председатель ВС ЕР Борис Грызлов.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
512
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1146
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1305
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1491
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2797
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1668
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1476
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1107
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
615
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1013
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2255
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3272
Мероприятия