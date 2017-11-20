Российским ученым и банкирам повысили зарплаты
20 ноября 2017 14:00
129
Лидерами в 2017 году стали ученые и исследователи в сфере научных разработок.
В научной отрасли зарплаты за год увеличились на 11,4 %, что в два раза опережает темпы роста номинальных заработных плат в целом по России (5 %). Другими сферами с быстро растущими доходами стали традиционные для страны добывающий сектор и банковская деятельность. Причем в последней с 2014 года ситуация была противоположной, зарплаты банкиров серьезно падали, пишет "ФедералПресс".
Так, у сотрудников предприятий финансовой и страховой деятельности доходы в этом году выросли на 9,3 %, в обрабатывающем производстве, сельском и лесном хозяйствах зарплаты увеличились на 8,8 %. Работники сферы добычи полезных ископаемых – 8,1 %. Таким образом, темпы прироста зарплат в науке превысили динамику в финансовой сфере.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4545
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1625
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8514
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2364
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9486
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2763
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1355
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1706
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1600
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1335
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2961
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2784
Мероприятия