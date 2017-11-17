Российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимней Олимпиады
17 ноября 2017 12:54
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Олимпийские игры в Пхенчане планируют показывать Первый канал, Россия-1 и Матч-ТВ, сообщают «Ведомости». Однако в случае недопуска российской сборной они откажутся от трансляции, так как боятся низких рейтингов
По словам экспертов, массовый зритель болеет прежде всего за своих спортсменов. Отсутствие сборной России резко снизит аудиторию трансляций. Поэтому крупнейшим каналам нет экономического смысла платить десятки миллионов долларов за права на показ Игр
При этом не исключено, что соревнования покажет «Матч ТВ». Формат этого телеканала позволит собрать достаточное количество зрителей, которые будут смотреть Олимпиаду даже без участия российских спортсменов.
Напомни, вчера Всемирное антидопинговое агентство отказалось восстановить в правах Российское антидопинговое агентство, сообщает ФедералПресс.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заметил, что решение ВАДА не влияет напрямую на то, допустят россиян до соревнований. Это также заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Окончательное решение об участии российской сборной в Олимпиаде должно быть принято исполкомом Международного олимпийского комитета 5–7 декабря.
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