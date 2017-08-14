Российские спортсмены завоевали одну золотую и пять серебряных медалей на ЧМ в Лондоне

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Чемпионат мира по легкой атлетике завершился в воскресенье. Наши легкоатлеты выступали на ЧМ-2017 в Лондоне в нейтральном статусе. Индивидуальные разрешения для участия в турнире от Международной ассоциации легкоатлетических федераций получили 19 россиян.Золото турнира завоевала прыгунья в высоту Мария Ласицкене, защитив титул чемпионки мира 2015 года. Обладателями серебряных наград в Лондоне стали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Валерий Пронкин (метание молота), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Широбоков (ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту).Победу в медальном зачете одержала сборная США (10 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых медалей), вторыми стали кенийцы (5-2-4), третьими - южноафриканцы (3-1-2). Россияне в медальном зачете заняли 9-е место? передает Радио Маяк.