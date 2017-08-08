Российские соискатели при поиске работы все меньше склонны занижать свои зарплатные ожидания
8 августа 2017 13:19
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Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал HeadHunter, 42 % респондентов готовы снижать свои предпочтения по зарплате, а 38 % – рекордно много – категорически не рассматривают такой вариант.
Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства, проживает в Уральском федеральном округе, меньше всего – в Приволжском.
Ранее рост зарплат, который позволяет соискателям становиться более неуступчивыми, зафиксировал и Росстат. По оценке ведомства, зарплаты за первое полугодие 2017 года выросли на 7,2 % в номинальном выражении и на 2,9 % в реальном.
Наиболее сговорчивыми остаются начинающие специалисты, а в отраслевом плане готовы к снижению зарплаты в сфере добыче сырья, медиа и развлечениях, банковской сфере и лизинге. Меньше всего на такую меру согласны пойти занятые в сфере НКО, автомобильном бизнесе, маркетинге, PR и рекламе.
В целом наиболее стабильно на рынке труда себя ощущают жители Сибири, а больше всего за свои рабочие места опасаются жители Москвы и области. Меньше других опасаются сокращений сотрудники сферы науки и образования, туристического и гостиничного бизнеса, больше других – сотрудники банковской сферы.
Как напоминает "ФедералПресс", ранее Роструд сообщил, что, согласно проведенному опросу, треть россиян постоянно задерживается на работе. В опросе приняли участие 2000 человек, и о сверхурочной работе заявили 32 % респондентов. Только 11 % опрошенных получают финансовую компенсацию за переработку, 8 % берут отгулы, а почти 60 % опрошенных в случае задержек на работе не получают никаких компенсаций.
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