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России передали окровавленную рубашку убитого императора Александра II

11 ноября 2018 14:01
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Теперь окровавленная рубашка императора, три платка с его инициалами, форменный мундир и портрет отправятся в Свято-Николаевский собор в Ницце.
Реликвии российской императорской семьи, в том числе и рубашка со следами крови Александра II, были переданы послу РФ Алексею Мешкову во Франции. Церемония состоялась в Париже на гала-вечере, сообщает life.ru со ссылкой на РИА "Новости".

— Мы многие годы пытались вернуть наше народное достояние, — сказал Мешков.

Он также выразил благодарность властям Франции за помощь в возвращении реликвии.

Теперь окровавленная рубашка императора, три платка с его инициалами, форменный мундир и портрет отправятся в Свято-Николаевский собор в Ницце.

Напомним, что несколько лет назад одна из религиозных ассоциаций страны похитила реликвии Александра II. 



 Фото © Wikipedia/life.ru
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