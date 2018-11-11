России передали окровавленную рубашку убитого императора Александра II

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— Мы многие годы пытались вернуть наше народное достояние, — сказал Мешков.Он также выразил благодарность властям Франции за помощь в возвращении реликвии.Теперь окровавленная рубашка императора, три платка с его инициалами, форменный мундир и портрет отправятся в Свято-Николаевский собор в Ницце.Напомним, что несколько лет назад одна из религиозных ассоциаций страны похитила реликвии Александра II.Фото © Wikipedia/life.ru