России передали окровавленную рубашку убитого императора Александра II
11 ноября 2018 14:01
116
— Мы многие годы пытались вернуть наше народное достояние, — сказал Мешков.
Он также выразил благодарность властям Франции за помощь в возвращении реликвии.
Теперь окровавленная рубашка императора, три платка с его инициалами, форменный мундир и портрет отправятся в Свято-Николаевский собор в Ницце.
Напомним, что несколько лет назад одна из религиозных ассоциаций страны похитила реликвии Александра II.
Фото © Wikipedia/life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
211
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
721
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
792
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
767
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
797
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
689
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
631
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
664
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1087
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1445
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1512
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2630
Мероприятия