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Россельхознадзор заявил в ФСБ о нарушениях при ввозе молочной продукции из Белоруссии

4 ноября 2017 10:39
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Россельхознадзор заявил в ФСБ о нарушениях при ввозе молочной продукции из Белоруссии Все имеющиеся данные о случившемся ведомство передало в российскую Генпрокуратуру, ФСБ, МВД, а также налоговую и таможенную службы
Все имеющиеся данные о случившемся ведомство передало в российскую Генпрокуратуру, ФСБ, МВД, а также налоговую и таможенную службы.

В связи с возможным мошенничеством при поставках белорусскими компаниями молочной продукции на территорию России Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась в российскую Генпрокуратуру и ФСБ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Россельхознадзора.

Нарушения, как напомнили в ведомстве, были выявлены в октябре. Они касались поставок в Россию белорусскими компаниями ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» «запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции» украинского происхождения, а также продуктов из «стран Евросоюза». В Россию, по данным Россельхознадзора, они попадали «под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения, а именно — Иран, Македония, Сан Марино и Китай».

«В этой связи Россельхознадзором была проведена работа по установлению российских компаний — организаторов мошеннической схемы ввоза запрещенных товаров», — уточняется в сообщении на сайте ведомства. Все имеющиеся материалы «с целью проведения проверок и принятия соответствующих мер» представители службы направили в Генпрокуратуру Российской Федерации, ФСБ России, МВД России», а также «налоговую и таможенную службы».

Помимо этого обращение Россельхознадзор направил в адрес Минсельхозпрода Белоруссии. В отношении указанных компаний ведомство, как полагают в российской службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, должно принять определенные «меры».

Кроме того, приостановить прием документов на молочную продукцию от участвовавших в мошеннической схеме белорусских компаний Россельхознадзор попросил российскую Федеральную таможенную службу (ФТС). Подобное обращение в ведомстве объяснили участием указанных белорусских организаций «в легализации 150 тыс. т. запрещенной к ввозу в Россию продукции», пишет РБК.

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