Россельхознадзор заявил в ФСБ о нарушениях при ввозе молочной продукции из Белоруссии
4 ноября 2017 10:39
46
В связи с возможным мошенничеством при поставках белорусскими компаниями молочной продукции на территорию России Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась в российскую Генпрокуратуру и ФСБ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Россельхознадзора.
Нарушения, как напомнили в ведомстве, были выявлены в октябре. Они касались поставок в Россию белорусскими компаниями ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» «запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции» украинского происхождения, а также продуктов из «стран Евросоюза». В Россию, по данным Россельхознадзора, они попадали «под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения, а именно — Иран, Македония, Сан Марино и Китай».
«В этой связи Россельхознадзором была проведена работа по установлению российских компаний — организаторов мошеннической схемы ввоза запрещенных товаров», — уточняется в сообщении на сайте ведомства. Все имеющиеся материалы «с целью проведения проверок и принятия соответствующих мер» представители службы направили в Генпрокуратуру Российской Федерации, ФСБ России, МВД России», а также «налоговую и таможенную службы».
Помимо этого обращение Россельхознадзор направил в адрес Минсельхозпрода Белоруссии. В отношении указанных компаний ведомство, как полагают в российской службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, должно принять определенные «меры».
Кроме того, приостановить прием документов на молочную продукцию от участвовавших в мошеннической схеме белорусских компаний Россельхознадзор попросил российскую Федеральную таможенную службу (ФТС). Подобное обращение в ведомстве объяснили участием указанных белорусских организаций «в легализации 150 тыс. т. запрещенной к ввозу в Россию продукции», пишет РБК.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3615
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1451
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8330
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2237
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8570
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2630
Фоторепортажи
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1582
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1459
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1237
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2866
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2681
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
2349
Мероприятия