Россельхознадзор усилит контроль за импортом яйцесодержащих продуктов
3 сентября 2017 10:53
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил «Российской газете», что ведомство усилит контроль за ввозимыми в РФ продуктами переработки яиц.
По его словам, соответствующие меры будут приняты в связи с возможностью их загрязнения химвеществом фипронил.
Россельхознадзор не удовлетворен позицией Еврокомиссии, которая доверяет проверку безопасности продукции непосредственно компаниям-производителям.
Ранее глава Министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил о возможном возвращении помидоров из Турции на российские прилавки, пишут "Известия".
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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