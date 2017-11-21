Россельхознадзор с 1 декабря запрещает поставки свинины и говядины из Бразилии
21 ноября 2017 09:09
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Россельхознадзор с 1 декабря запрещает поставки свинины и говядины из Бразилии из-за обнаружения рактопамина – биодобавки для роста мышечной массы.
Как сообщили в службе, это вынужденная мера, поскольку по российскому законодательству при производстве пищевой продукции запрещено применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, а также ввоз в Россию продукции, полученной с применением этих препаратов, передает Радио Маяк.
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