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Новости /  В стране  

Россельхознадзор с 1 декабря запрещает поставки свинины и говядины из Бразилии

21 ноября 2017 09:09
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Россельхознадзор с 1 декабря запрещает поставки свинины и говядины из Бразилии Это связано с обнаружением в ней биодобавки.
Это связано с обнаружением в ней биодобавки.

Россельхознадзор с 1 декабря запрещает поставки свинины и говядины из Бразилии из-за обнаружения рактопамина – биодобавки для роста мышечной массы.

Как сообщили в службе, это вынужденная мера, поскольку по российскому законодательству при производстве пищевой продукции запрещено применение рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, а также ввоз в Россию продукции, полученной с применением этих препаратов, передает Радио Маяк.

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