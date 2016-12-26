Роспотребнадзор ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции
26 декабря 2016 13:24
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С 26 декабря в России на месяц вводится запрет на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов, сообщает Роспотребнадзор.
Исключение составят только стеклоомывающие жидкости и парфюмерия. Региональным ведомствам Роспотребнадзора также поручено усилить проверки непищевой спиртосодержащей продукции лабораторным путем на предмет токсичности.
В случае обнаружения токсичной продукции или фактов ее продажи вопреки запрету согласно статьям 14.2 и 27.14 КоАП РФ будут приниматься меры в виде ареста продукции, а сведения об уголовных правонарушениях будут передавать в правоохранительные органы, пишет АиФ.
Меры на уровне правительства были приняты после массовых отравлений в Иркутской области. Пострадавшие начали поступать в больницы 17 декабря. Все они употребляли спиртосодержащее косметическое средство. В результате от отравления метиловым спиртом погибли 76 человек, еще 18 сейчас остаются в больницах. Суд вынес решения об избрании меры пресечения для семи фигурантов дела о массовом отравлении «Боярышником».
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