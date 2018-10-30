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Роспотребнадзор предупреждает россиян об угрозе сибирской язвы на Украине

30 октября 2018 09:14
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Роспотребнадзор предупреждает россиян об угрозе сибирской язвы на Украине
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор попросил россиян учитывать информацию об угрозе сибирской язвы при планировании поездок на Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. По его данным, в конце прошлого месяца стало известно о случае заражения коровы сибирской язвой в одной из деревень Саратского района Одесской области. Среди жителей заболевших нет.

Ранее в том же районе уже зафиксировали вспышку сибирской язвы, где от коровы заразились пять человек, передает Радио Маяк.
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