Роспотребнадзор предупреждает россиян об угрозе сибирской язвы на Украине

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Роспотребнадзор попросил россиян учитывать информацию об угрозе сибирской язвы при планировании поездок на Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. По его данным, в конце прошлого месяца стало известно о случае заражения коровы сибирской язвой в одной из деревень Саратского района Одесской области. Среди жителей заболевших нет.Ранее в том же районе уже зафиксировали вспышку сибирской язвы, где от коровы заразились пять человек, передает Радио Маяк.