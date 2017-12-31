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Новости /  В стране  

Роспотребнадзор посоветовал не пропускать 31 декабря завтрак и обед

31 декабря 2017 09:59
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Роспотребнадзор посоветовал не пропускать 31 декабря завтрак и обед Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Роспотребнадзор советует россиянам не сидеть всю новогоднюю ночь за столом, а придумать для себя и своих гостей активные развлечения или погулять на свежем воздухе. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Также в Роспотребнадзоре призывают соблюдать очередность блюд и не пропускать 31-го декабря завтрак и обед.

Рекомендации коснулись и подготовки праздничного стола. Россиян призывают не забывать обращать внимание на срок годности продуктов и покупать их только в разрешенных местах, а не с рук, передает Радио Маяк.


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