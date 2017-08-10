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Роспотребнадзор подготовил памятку для посетителей маникюрных салонов

10 августа 2017 09:03
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Роспотребнадзор подготовил памятку для посетителей маникюрных салонов
Недовольные потребители могут обратиться с жалобой в ведомство.

В связи с ростом популярности услуг ногтевого сервиса Роспотребнадзор подготовил рекомендации для посетителей студий маникюра и педикюра. Ведомство напомнило гражданам необходимые санитарные правила.

Так, для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер должен проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий, используя необходимые дезинфицирующие средства.

В первую очередь следует обращать внимание на чистоту помещения и оборудования салонов, подчеркнули в ведомстве.

Все инструменты перед использованием обязательно должны подвергаться дезинфекции, в том числе ванночки для ног и рук.

Потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в студиях ногтевого сервиса, могут обратиться с жалобой в ведомство, пишут "Известия".


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