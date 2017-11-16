«Роснефть» приостановила работу принимающей письма «экспедиции»

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В прошлую пятницу, 10 ноября, «Роснефть» приостановила работу отделения приема корреспонденции в главном здании на Софийской набережной («экспедиции»), рассказали РБК источник, близкий к «Роснефти», и знакомый менеджера, работающего в этом офисе.«Экспедиция» представляет из себя «окошко в одном из подъездов здания», но в пятницу сотрудники службы «сняли все таблички и ушли», объясняет один из собеседников РБК. Спустя почти неделю, 16 ноября, эта служба по-прежнему не работала, убедился корреспондент РБК, попытавшись передать для одного из сотрудников «Роснефти» журнал. «Экспедиция» располагается справа через арку от бюро пропусков «Роснефти», рассказали РБК два человека, выходивших из центрального офиса компании, и подтвердил один из охранников «Роснефти». Но вход в этот подъезд был закрыт. После нажатия кнопки вызова, сотрудник компании по аудиосвязи сказал, что «КПП закрыт». На все другие вопросы он отвечать отказался.Другой охранник «Роснефти» рассказал РБК, что «экспедиция» действительно не работает «по техническим причинам». На вопрос, когда служба возобновит работу, он ответить не смог: «Нам информации никакой не дают». Единственная возможность передать корреспонденцию — позвонить адресату, чтобы он за ней спустился, сказал собеседник РБК. То же самое предложил сделать и охранник в другом подъезде.Представитель «Роснефти» заявил РБК, что сейчас «экспедиция» работает. «Служба приема корреспонденции — «экспедиция» — работает в обычном режиме. Нет никакой связи между технической передачей судебных повесток и участием главного исполнительного директора «Роснефти» в процессе [над Улюкаевым]», — говорится в ответе пресс-службы, поступившем в РБК.Через центральный офис «Роснефти» Замоскворецкий суд пытался доставить повестку главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину, чтобы допросить его в каче​стве свидетеля по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. По версии обвинения, Улюкаев вымогал у Сечина взятку в $2 млн за положительную позицию Минэкономразвития по приватизации «Башнефти», которую в октябре 2016 года купила «Роснефть». Улюкаев вину не признает и утверждает, что стал жертвой спланированной провокации.Глава «Роснефти» является свидетелем по делу: именно он написал на Улюкаева заявление о вымогательстве взятки, и он же передал экс-министру сумку с $2 млн в офисе компании 14 ноября 2017 года.​ Впервые суд вызвал Сечина в качестве свидетеля по просьбе обвинения 8 ноября. Но на ближайшее заседание 13 ноября топ-менеджер не явился, так как был в командировке в Сочи. Судья Лариса Семенова при этом рассказала, что повестка была направлена факсом, по почте и нарочным способом, но сотрудники «Роснефти» отказались ее принять. Тогда суд вызвал Сечина повторно, но и 15 ноября он не явился. По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, в это время топ-менеджер снова был в «плановой служебной командировке». 15 ноября суд направил повестку Сечину «Почтой России», электронной почтой и факсом, сказала РБК представитель Замоскворецкого суда Эмилия Хиль. Передать повестку через сотрудников «Роснефти» представитель суда в этот раз уже не пытался.Суд должен был отправить повестку по месту жительства свидетеля, в том числе по почте, и суду оно должно быть известно: на предварительном следствии свидетель указывает паспортные данные, говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. «Странно, что повестку вообще отправили по рабочему адресу, может быть, для того, чтобы ускорить процесс уведомления», — полагает он. Даже если бы «экспедиция» «Роснефти» приняла документ, это означало бы, что суд уведомил организацию, а не Сечина, объясняет юрист. Даже если глава «Роснефти» знает о том, что он вызван в суд, формально обязательства прийти у него возникают только при получении повестки, заключает Шевченко.В четверг, 16 ноября, Сечин заявил, что готов явиться в суд, но прежде ему нужно «согласовать графики». «В отношении моего участия в суде я буду стремиться выполнять все требования российского законодательства, но на этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании «Роснефть». Как только мы сможем согласовать графики, я, безусловно, выполню необходимые условия», — сказал он, отвечая на вопрос РБК.Фото: Владислав Шатило / РБК