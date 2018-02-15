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«Роскосмос» сообщил о переносе запуска «Союза»

15 февраля 2018 21:26
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Космический корабль «Союз МС-08» должен будет доставить к Международной космической станции (МКС) российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов NASA Эндрю Фьюстела и Ричарда Арнольда.
Как сообщает РБК, пилотируемый запуск корабля «Союз МС-08» с космодрома Байконур, который был запланирована на 15 марта, перенесли на 21 марта. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, передает ТАСС.

«21 марта планируется у нас пилотируемый запуск с Байконура», — сказал Комаров. По его словам, перенос произошел по баллистическим причинам.

Космический корабль «Союз МС-08» должен будет доставить к Международной космической станции (МКС) российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов NASA Эндрю Фьюстела и Ричарда Арнольда.

13 февраля с космодрома Байконур к МКС стартовала ракета «Союз-2.1а». На борту выведенного на орбиту ракетой корабля «Прогресс МС-08» находятся грузы для МКС. Стыковка «Прогресса» с Международной космической станцией запланирована на 15 февраля. Запуск «Союза» был запланирован на 11 февраля, однако тогда он не состоялся из-за команды на автоматическое выключение двигателей.

12 февраля Белый дом опубликовал документ, в котором предлагается прекратить государственное финансирование МКС к 2025 году. Администрация американского президента Дональда Трампа намерена сэкономить, заменив государственную программу на частные проекты.




Фото: ТАСС
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