«Роскосмос» сообщил о переносе запуска «Союза»

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«21 марта планируется у нас пилотируемый запуск с Байконура», — сказал Комаров. По его словам, перенос произошел по баллистическим причинам.Космический корабль «Союз МС-08» должен будет доставить к Международной космической станции (МКС) российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов NASA Эндрю Фьюстела и Ричарда Арнольда.13 февраля с космодрома Байконур к МКС стартовала ракета «Союз-2.1а». На борту выведенного на орбиту ракетой корабля «Прогресс МС-08» находятся грузы для МКС. Стыковка «Прогресса» с Международной космической станцией запланирована на 15 февраля. Запуск «Союза» был запланирован на 11 февраля, однако тогда он не состоялся из-за команды на автоматическое выключение двигателей.12 февраля Белый дом опубликовал документ, в котором предлагается прекратить государственное финансирование МКС к 2025 году. Администрация американского президента Дональда Трампа намерена сэкономить, заменив государственную программу на частные проекты.Фото: ТАСС