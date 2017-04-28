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«Роскосмос» лишился доступа к валютной выручке из-за хищений в банке

28 апреля 2017 09:49
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«Роскосмос» лишился доступа к валютной выручке из-за хищений в банке
Такое заявление сделал прокурор в Тверском суде Москвы.

«Роскосмос» лишен возможности распоряжаться своей валютной выручкой из-за выявленных хищений в Фондсервисбанке. Такое заявление сделал прокурор в Тверском суде Москвы

В Тверском суде, где рассматривается вопрос об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, прокурор заявил о возникших у «Роскосмоса» проблемах. По его словам, из-за хищения средств из финансовой организации агентство лишилось возможности распоряжаться своей валютной выручкой. «Денег просто нет в банке», — цитирует прокурора «РИА Новости».

Он рассказал, что именно сложившаяся ситуация привела к тому, что «Роскосмос» обратился в правоохранительные органы. «Рухнуло много миллиардов рублей, оставшиеся в банке активы не покрывают десятой и даже сотой доли потерянного», — отметил прокурор.

Воловник, который был задержан 26 апреля сотрудниками следственного департамента МВД, подозревается в том, что похитил 1,3 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов организациям, которые не вели никакой реальной финансовой деятельности.

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