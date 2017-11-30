Роскомнадзор за два года заблокировал 59 интернет-ресурсов, незаконно публиковавших адреса и телефоны россиян
30 ноября 2017 12:46
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Сайты с адресно-телефонными справочниками были внесены в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных по решениям судов. На ресурсах в общей сложности была размещена информация о более 100 млн человек.
Напомним, соответствующие нормы законодательства были введены 1 сентября 2015 года. Всего за два года в Реестр было внесено 437 сайтов-нарушителей на основании 229 судебных решений, сообщают "Известия".
«Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных является дополнительным инструментом защиты прав граждан России на неприкосновенность их частной жизни, личную и семейную тайну. Граждане, обнаружившие на сайтах неправомерную обработку своих персональных данных, вправе обратиться в Роскомнадзор», - добавляется на сайте.
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