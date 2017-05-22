Роскомнадзор получит доступ к персональным данным граждан
22 мая 2017 10:48
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Как сообщают «Известия», изменения вносятся в статью 23 закона «О персональных данных». Согласно поправкам, правительство будет определять порядок проведения проверок в области обработки персональных данных. Таким образом, Роскомнадзор будет наблюдать не только за обработкой данных, но и за оказанием услуг и продажей товаров, где «предметом являются персональные данные и (или) деятельность по их обработке».
Ранее «ФедералПресс» сообщал: россияне смогут узнать, кто использует их персональные данные. Портал, на котором будет дана эта информация, заработает в 2-19 году. Там же можно будет запретить использование своих данных.
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