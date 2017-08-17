Роскомнадзор отчитался о результатах борьбы с матом в СМИ
17 августа 2017 11:45
118
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заявила, что нецензурная лексика стала встречаться в СМИ почти в пять раз реже с 2015 года. К такому заключению в ведомстве пришли, подсчитав число направленных в редакции предупреждений, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Согласно статистическим данным, отмечается снижение использования ненормативной лексики СМИ: 2015 год — 47 предупреждений по нецензурной брани, 2016 — 34 предупреждения, в 2017 — 10 предупреждений», — цитирует агентство сообщение пресс-службы. В Роскомнадзоре заявили, что это — результат профилактической работы службы. В частности, заявили в пресс-службе, сотрудники Роскомнадзора «регулярно» встречаются с представителями СМИ и разъясняют нормы действующего законодательства.
В ведомстве 11 августа отчитались о снижении количества протоколов об административных правонарушениях в сфере СМИ. В Роскомнадзоре заявили, что по сравнению с первым полугодием 2016 года их стало на 7,1% меньше. Число выявленных нарушений уменьшилось на 25,2%, пишет РБК.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
326
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7122
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1370
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5397
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1791
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2830
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
510
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2219
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2015
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1634
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1800
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5606
Мероприятия