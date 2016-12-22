Росалкогольрегулирование легализует продажу спиртного авиапассажирам
22 декабря 2016 11:45
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Продажа алкогольных напитков на борту самолетов может быть легализована в скором времени. Разработка соответствующего федерального закона была поручена Росалкогольрегулированию.
Такое решение было принято на заседании рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке под руководством замминистра Минэкономразвития Олега Фомичева.
Документ призван облегчить авиакомпаниям торговлю спиртным на борту самолетов, поскольку существующее законодательство нечетко регламентирует угощение пассажиров бизнес-класса алкоголем, который входит в стоимость билета.
Сейчас торговля алкоголем разрешена, если авиакомпании предоставляют услуги общественного питания, а доля этилового спирта в реализуемых напитках не превышает 16,5%. В противном случае компании обязаны в общем порядке получать лицензию на каждое воздушное судно, на борту которого организована продажа спиртного.
В то же время, авиаперевозчики настаивают на том, что лицензированию должно подлежать не предоставление алкоголя на борту в составе рационов бортового питания, а деятельность центров бортового питания в аэропорту, сообщают «Известия».
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