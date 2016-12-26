Регулирование наценок на детское питание могут отменить
26 декабря 2016 09:35
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В 2017 году Минсельхоз намерен отказаться от практики регулирования регионами торговых наценок на детское питание.
Как сообщает «Коммерсантъ», в министерстве опасаются, что в противном случае рынок сократится на треть. А по версии региональных властей, после отказа от регулирования детское питание сильно подорожает и станет недоступно для малообеспеченных граждан.
Минсельхоз уже разработал соответствующий проект постановления правительства. Документ согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и после утверждения в Минюсте будет внесен в правительство. Ожидается, что это произойдет в начале 2017 года.
В Минэкономики сообщили, что регулирование торговых надбавок фактически не оказывает значимого влияния на цену детского питания, а в ряде регионов, где регулирования нет, оно стоит даже дешевле. При этом регулирование надбавок может приводить к росту цен на другие товары за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки.
В Минсельхозе опасаются, что при сохранении ограничения наценок может резко сократиться ассортимент детского питания, в первую очередь это коснется наиболее дешевых и наименее оборачиваемых позиций, например, питания для детей с отклонениями по здоровью.
Там же прогнозируют, что сжатие каналов продаж может дойти до исключения детского питания из ассортимента в отдельных форматах торговли, что приведет к сокращению объема продаж до 35%.
Отметим, что право ограничивать наценку на детское питание регионы получили в 1995 году. Сейчас в регионах опасаются резкого скачка цен в связи с отменой регулирования, пишет «ФедералПресс».
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