Реальные доходы россиян в апреле снизились на 7,6%
23 мая 2017 10:55
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Согласно данным Росстата, в апреле текущего года реальные доходы жителей России продолжили спад и снизились на 7,6 %.
Согласно последним подсчетам, падение реальных располагаемых доходов россиян составило 7,6 % в годовом выражении. За четыре месяца доходы жителей России упали на 2,2 %, но за месяц немного выросли – на 2 %.
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В среднем денежные доходы на душу населения в годовом выражении в апреле снизились на 3,1 %. В прошлом месяце они составили 30 493 руб. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата составила 39 253 руб. Это на 6,7 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сообщается, что число безработных в России в возрасте от 15 до 72 лет в прошлом месяце составило 4 млн человек. Это на 10,4 % меньше, чем в прошлом году, и на 1,4 % меньше, чем в марте, пишет «ФедералПресс».
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