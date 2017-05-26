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Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года

26 мая 2017 11:28
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Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года
Экономисты отмечают продолжение снижения.

В апреле реальные доходы россиян опустились до рекордно низкого уровня, который был лишь в 2009 году.

По информации, опубликованной в ежемесячном докладе Внешэкономбанка, доходы населения продолжают снижаться, несмотря на общий экономический рост в России, пишет "ФедералПресс".

«Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение, как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения», – отметил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

Фото pixabay.com.
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