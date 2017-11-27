Реальная зарплата россиян в следующем году вырастет более чем на четыре процента
27 ноября 2017 09:32
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Такой прогноз сделал министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия".
Глава Минфина добавил, что заработная плата бюджетников в 2018 повысится на 15-20 процентов, а в отдельных отраслях повышение будет ещё выше. Силуанов подчеркнул, что рост зарплат бюджетных работников не будет "съеден" инфляцией, передает Радио Маяк.
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