Я нашел ошибку
Главные новости: 
Размер больничных и декретных увеличится в 2018 году Об этом сообщили в Минтруде РФ.
Размер больничных и декретных увеличится в 2018 году
В Сызрани за полгода изъяли у граждан более 100 боеприпасов Также изъято 765 грамм взрывчатых веществ.
В Сызрани за полгода изъяли у граждан более 100 боеприпасов
Судебные приставы Самарской области продадут иномарку Porsche Cayenne S должника Заложенное имущество было разыскано на автостоянке.
Судебные приставы Самарской области продадут иномарку Porsche Cayenne S должника
Парад Памяти 7 ноября в Самаре: ПРОГРАММА По площади пройдут 90 парадных расчетов.
Парад Памяти 7 ноября в Самаре: ПРОГРАММА
Учёные Самарского политеха запатентовали новый способ управления створками ворот в шлюзовых отсеках Изобретение позволяет более точно производить процесс створения.
Учёные Самарского политеха запатентовали новый способ управления створками ворот в шлюзовых отсеках
В Самаре серийный вор похитил из квартиры более 1 миллиона рублей Он проник в квартиру через балкон.
В Самаре серийный вор похитил из квартиры более 1 миллиона рублей
Председатель Думы Тольятти поздравил с Днём народного единства Он пожелал всем горожанам мира, благополучия, счастья и здоровья.
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил тольяттинцев с Днём народного единства
Самый дорогой в мире виски оказался подделкой Стоимость одной порции составила около 600 тысяч рублей.
Самый дорогой в мире виски оказался подделкой
сегодня  Пятница, 3 ноября, 10:13
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/11:
USD 58.09
-0.07
EUR 67.68
-0.03
Искать
Новости /  В стране  

Размер больничных и декретных увеличится в 2018 году

3 ноября 2017 10:09
4
Размер больничных и декретных увеличится в 2018 году Об этом сообщили в Минтруде РФ.
Об этом сообщили в Минтруде РФ.

В 2018 году увеличится размер больничных, пособий по беременности и родам, а также пособий по уходу за ребенком, сообщили в Минтруде РФ.

Как уточняет «Российская газета», в 2018 году максимальный размер декретных увеличится на 3,5 тыс. рублей и составит 61 тыс. 375 рублей в месяц. Максимальный размер больничных в 2018 году также составит 61 тыс. 375 рублей в месяц.

В ведомстве уточнили, что максимальный размер выплат положен тем, чей официальный заработок в 2017 году составлял порядка 63 тыс. рублей в месяц, а за 2016 год – около 60 тыс. рублей.

Отмечается, что рост пособий связан с изменением расчетного периода.

Согласно закону, декретный отпуск длится 140 дней, и именно за него женщина может получить 61 375 рублей в месяц или в целом 282 тысячи рублей. После этого можно оформить отпуск по уходу за ребенком, размер которого в 2018 году для работающих женщин составит 24 тыс. 503 рубля, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что столичные власти увеличили сумму социальных выплат. В частности, вырос размер пенсии.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
3554
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1444
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8317
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2230
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8508
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2619
Весь список

Фоторепортажи
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1572
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1451
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1232
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2853
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2675
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
2343
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится всероссийский турнир по фехтованию
В Самаре состоится торжественного открытие исторического парка «Россия – моя история»
В Самарской области напишут Большой этнографический диктант
Весь список
Популярное
за сегодня

На кольце около станции метро «Московская» приступили к монтажу светофоров

533

Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»

311

В Черноречье 12 спасателей тушили пожар в частной бане на площади 80 квадратных метров

258
за неделю

В Самаре меняется схема движения транспорта по Московскому шоссе (Уточненная)

3866

В Самаре по решению суда Екатерину Пузикову отпустили на свободу

2358

В Самаре на Волжском проспекте водитель «Шкоды Октавия» не справился с управлением и врезался в препятствие

1934
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда