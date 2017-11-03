Размер больничных и декретных увеличится в 2018 году
3 ноября 2017 10:09
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В 2018 году увеличится размер больничных, пособий по беременности и родам, а также пособий по уходу за ребенком, сообщили в Минтруде РФ.
Как уточняет «Российская газета», в 2018 году максимальный размер декретных увеличится на 3,5 тыс. рублей и составит 61 тыс. 375 рублей в месяц. Максимальный размер больничных в 2018 году также составит 61 тыс. 375 рублей в месяц.
В ведомстве уточнили, что максимальный размер выплат положен тем, чей официальный заработок в 2017 году составлял порядка 63 тыс. рублей в месяц, а за 2016 год – около 60 тыс. рублей.
Отмечается, что рост пособий связан с изменением расчетного периода.
Согласно закону, декретный отпуск длится 140 дней, и именно за него женщина может получить 61 375 рублей в месяц или в целом 282 тысячи рублей. После этого можно оформить отпуск по уходу за ребенком, размер которого в 2018 году для работающих женщин составит 24 тыс. 503 рубля, пишут "Известия".
Ранее сообщалось, что столичные власти увеличили сумму социальных выплат. В частности, вырос размер пенсии.
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