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Ракета-носитель «Союз 2.1а»с грузом для МКС стартовала с Байконура

13 февраля 2018 23:41
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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был запланирован на 11 февраля, однако тогда он не состоялся из-за команды на автоматическое выключение двигателей.
С космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) стартовала ракета «Союз-2.1а». Об этом РБК сообщили в «Роскосмосе».

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-08». После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя ТГК приступил к выполнению программы полета к МКС», — говорится в сообщении.

На борту корабля находятся, в частности, 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. Также среди грузов корабля научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

В «Роскосмосе» уточнили, что стыковка транспортного корабля «Прогресс МС-08» с МКС запланирована на 15 февраля 2018 года в 13:43 мск.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был запланирован на 11 февраля, однако тогда он не состоялся из-за команды на автоматическое выключение двигателей.

13 октября прошлого года запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-07» с космодрома Байконур из-за технических неполадок также был перенесен. Ракету запустили на следующий день.

Первый старт «Союз-2.1а» с нового космодрома Восточный должен был состояться 27 апреля 2016 года, однако его также перенесли на день позже​. Тогда не закрылся дренажный шлюз.




Фото: ТАСС 
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