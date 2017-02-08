Работу НКО в регионах упростят
8 февраля 2017 10:10
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В управлении общественных связей администрации президента прошло совещание, в ходе которого перед вице-губернаторами субъектов, сотрудниками министерств и ведомств была поставлена задача упростить порядок получения статуса исполнителя общественно полезных услуг для социально ориентированных НКО. Об этом «Известиям» рассказал один из участников совещания и подтвердил собеседник в АП. Кроме того, решено сократить количество согласований для получения социальными НКО госфинансирования в течение двух лет.
Закон об НКО — исполнителе общественно полезных услуг вступил в силу 1 января этого года. У НКО появилась возможность получать дополнительные льготы и преференции, в том числе субсидии из бюджетов разных уровней в течение двух лет. Согласно закону исполнителем общественно полезных услуг может быть признана социально ориентированная НКО, которая на протяжении одного и более года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества и при этом не выполняет функции иностранного агента, а также не имеет задолженностей по налогам и сборам.
В ходе совещания представители регионов заявили, что пока НКО не проявляют достаточного интереса к получению нового статуса. Однако проблема не только в самих организациях, но и в отсутствии свободных бюджетных средств, которые субъекты могут направить на поддержку их деятельности. Бюджет на 2017 год уже сверстан, в этих условиях профильные региональные ведомства должны найти средства во внутриотраслевых бюджетах и перераспределить их. Однако большинство регионов
Чтобы упростить доступ к финансированию, было предложено дать НКО — исполнителю общественно-социальных услуг возможность направлять документы в профильные федеральные министерства сразу после того, как финансовую поддержку одобрили региональные власти. Это позволит избежать долгих согласований и перевести всю работу на региональный уровень с минимальным вмешательством федеральных органов исполнительной власти, пишут «Известия».
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