Работающих студентов могут освободить от страховых взносов
25 декабря 2017 11:45
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Министерство труда рассматривает возможность освобождения работающих студентов от страховых взносов, сообщил РИА Новости министр Максим Топилин.
По его мнению, "это поможет стимулировать молодежную занятость". Министр отметил, что пока не определена схема, по которой будет проходить освобождение от уплаты страховых взносов.
На 1 октября на учете в службе занятости состояло 70 тысяч безработных граждан в возрасте 16-24 лет.
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