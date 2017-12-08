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Новости /  В стране  

РФ привлечет на 20% меньше иностранных работников в 2018 году

8 декабря 2017 10:51
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РФ привлечет на 20% меньше иностранных работников в 2018 году Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился снизить количество иностранных работников в 2018 году на 20%, до 140,4 тыс. человек.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что распределение потребности по приоритетным группам соответствует среднерыночному увеличению спроса на квалифицированных работников, пишут "Известия".

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