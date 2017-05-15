Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года
15 мая 2017 13:52
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Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 года. В соответствующем документе определяются вызовы и угрозы экономической безопасности страны, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере ее обеспечения.
«Правительству РФ разработать в 3-месячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года, и обеспечить их выполнение», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Стратегия направлена на предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах. Также с ее помощью планируется не допустить снижения качества жизни населения и усовершенствовать механизмы ответных мер в случае западных санкций, пишет «ФедералПресс».
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