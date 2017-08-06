Путин согласился изучить идею увеличения доли НДФЛ, направляемой историческим поселениям

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В ассоциациях малых туристских городов эта тема нередко обсуждалась.



Во время заседания Совета по развитию местного самоуправления глава администрации Суздаля Сергей Сахаров посетовал, что город "получает 10% от налога на доходы физических лиц, 5% забирает район и 85% уходит в регион", передает Радио Маяк.



В ассоциациях малых туристских городов часто говорят о том, чтобы большую часть оставлять именно в исторических поселениях или в малых исторических городах, - отметил Сахаров.



"Завтра все города и малые населенные пункты будут историческими", - заметил на это Путин. "Но идея перспективная, давайте подумаем!", - согласился он. "Суздаль у нас один", - добавил президент.