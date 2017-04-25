Путин раскритиковал лозунги по борьбе с коррупцией

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"Государство должно показать, что оно в состоянии бороться с коррупцией, интересы российских граждан должны быть защищены при большом притоке трудовых мигрантов в нашу страну". Об этом в Санкт-Петербурге на встрече с Советом законодателей заявил Владимир Путин.Президент предостерёг от неуместных или часто избыточных законодательных инициатив и призвал чаще встречаться с людьми, чтобы понимать их позицию.Президент призвал "отличать реальную борьбу с коррупцией от использования этой темы в качестве инструмента политической борьбы и саморекламы", передает Радио Маяк.